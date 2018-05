Cultura motore della città , Buscemi (Forza Italia): "Parole, parole, parole, soltanto parole!"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Sulla carta la parola d’ordine del PD per questa campagna elettorale è “Cultura e beni culturali: ri-comincio da qui”, ma se invece si analizza quanto realizzato dal Comune negli ultimi cinque anni si capisce che questo sarà, come nel passato, solo uno slogan. Mura: bellissima cosa il loro recupero, ma ci sono voluti ben cinque anni per fare la gara per la loro gestione e l’apertura al pubblico. Troppo tempo!!, nel frattempo, oltre a far scoprire ai pisani e ai turisti questa meraviglia, avremmo avuto qualche posto di lavoro in più per i nostri giovani.



Per non parlare del milione e mezzo di finanziamenti a fondo perduto della Fondazione Pisa andati persi per il restauro delle Mura. Recupero dell’ex chiesa di Sant’Andrea della Qualquonia: siamo all’anno zero, il Comune, nonostante la promessa di restaurare l’immobile per usi culturali e associativi, ha solo riparato il tetto che stava per crollare. La chiesa, con il suo soffitto a cassettoni ormai rovinato, è ancora chiusa. Stesso discorso per l’ex chiesa di San Marco in Calcesana, anche questa destinata a iniziative culturali e associative: mai restaurata e ancora chiusa, nonostante i fondi stanziati dalla Regione oltre dieci anni fa, e forse andati ormai perduti. Chiesa di San Vito (proprietà comunale): il maestoso affresco di San Ranieri realizzato solo in minima parte, e chiesa chiusa e inutilizzata. Museo e laboratorio della ceramica: fiumi di ordini del giorno votati dal Consiglio Comunale per realizzare il nulla. Per le chiese e i palazzi lungo il percorso Duomo – Borgo – Ponte di Mezzo nessun accordo sottoscritto con Curia, Enti pubblici e privati per una loro valorizzazione e fruizione, magari coinvolgendo l’associazionismo.



E la Sala delle Baleari? Dopo il suo restauro, poteva già essere aperta al pubblico da mesi, con un cafè book shop annesso, dove poter acquistare materiale sulla cultura e la storia della Città, creando così nuovi posti di lavoro. E a proposito di associazionismo, ricordo che il bando per l’erogazione di contributi comunali l’anno scorso è uscito solo a settembre, creando problemi nella programmazione delle attività delle associazioni, e che per il 2018 nessun importo è stato stanziato dal Comune, togliendo alle associazioni la possibilità di attingere anche a quei pochi fondi così necessari per portare avanti le proprie attività. Si può dunque concludere con la citazione di una canzone famosa, ormai divenuta patrimonio della cultura italiana: “Parole, parole, parole, soltanto parole!!”



Riccardo Buscemi, candidato al Consiglio Comunale per Forza Italia



Nella foto: Buscemi di fronte alla chiesa di san Marco in Calcesana mai restaurata malgrado i fondi stanziati dalla Regione