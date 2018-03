Elezioni amministrative, c'è la data: si vota il 10 giugno

E' stata stabilita la data per le prossime elezioni. Il ministro dell’Interno, Marco Minniti, ha fissato, con proprio decreto, la data per lo svolgimento delle consultazioni per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per l’elezione dei consigli circoscrizionali nelle regioni a statuto ordinario per domenica 10 giugno 2018.

L’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci avrà luogo domenica 24 giugno.

Per quanto riguarda la provincia di Pisa sono tre i Comuni che andranno al voto. Oltre alla città della Torre, anche i cittadini di Santa Maria a Monte e Montecatini Valdicecina saranno chiamati a scegliere il nuovo sindaco.