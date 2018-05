'La nostra Pisa', nuova denuncia: "Deturpati i nostri manifesti elettorali"

"Ancora un atto vandalico nei nostri confronti". E' quanto denuncia la lista civica 'La Nostra Pisa' in corsa per le prossime elezioni amministrative. "Dopo l'attacco informatico dei giorni scorsi - afferma la candidata sindaco, Maria Chiara Zippel - con la mia pagina Facebook oscurata e non ancora ripristinata perfettamente a causa di alcuni tentativi di intrusione dall'esterno, è la volta dei manifesti elettorali. Alcuni di questi, nel fine settimana, sono stati visibilmente deturpati. Lacerati in modo evidente, in più punti".

Secondo la canidata sindaco non si tratterebbe nè di un incidente e nè di una casualità. "Dei vandali - continua la Zippel - hanno voluto danneggiare l'immagine de 'La Nostra Pisa' e la mia, colpendo dritti a ciò che più mette in evidenza la lista in questo momento, come i manifesti. Hanno deturpato il nostro simbolo, qualcuno vuole tappare la bocca al mio movimento politico. Non mi vergogno a dirlo, ho paura".

"Non capisco questo accanimento - prosegue la Zippel - e soprattutto sono spaventata dal susseguirsi di episodi violenti. Chi sta facendo questo dove vuole arrivare? Cosa vogliono da me e dalla mia squadra? A chi stiamo dando fastidio? Questo è un modo d'azione tipicamente malavitoso, che mira all'intimidazione, alla paura, all'avvertimento attraverso atti meschini e carichi d'odio. Non mi fermo e non mi fermerò, perché la mia avventura elettorale è finalizzata soprattutto a migliorare la qualità della vita della mia città. E nella nostra Pisa la violenza non attacca. Noi andiamo avanti a testa alta".