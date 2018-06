In difesa degli interessi pisani, Veronese: "Conquistiamo una dimensione metropolitana"

Creare una dimensione metropolitana per liberarsi dal "giogo fiorentino" e contrapporsi così all'area fiorentino-pratese. E' l'idea lanciata dal candidato sindaco di Patto Civico Antonio Veronese.

"Serve un sindaco che abbia la volontà di dialogare con tutti i colleghi dei comuni limitrofi e non sia fermato da veti romani - afferma Veronese - i partiti continuano a guardare solo il loro ombelico, senza offrire soluzioni concrete ai problemi della città. Pisa ha subito scelte partitiche, imposte ai cittadini. La vicenda del Galilei è emblematica! La futura amministrazione di Pisa non dovrà più dipendere da decisioni partitiche imposte da Roma o Firenze. Sono stato l'unico candidato sindaco a raccogliere l’appello di comprare delle azioni di Toscana Aeroporti, per poter partecipare all'Assemblea Societaria a Firenze a rappresentare gli interessi territoriali pisani".

"Sollecitiamo la costruzione della terza pista obliqua del Galilei per eliminare l'attuale impatto acustico sulla città - prosegue Veronese - riproporremo una migliore mobilità pubblica verso i quartieri, l'aeroporto civile e militare, il Sacrario di Kindu ed il Villaggio Azzurro, nonché maggior sicurezza ed illuminazione cittadina. Continueremo a chiedere seri studi d'impatto ambientale, che certifichino l'inesistenza di pericoli d'erosione del litorale pisano, causati dalla costruzione della Darsena Europa. A Pisa servono fatti, non chiacchiere!!".