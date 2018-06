Il deputato Donzelli (FdI) contro parcheggiatori e campo rom: "Intolleranti con l'illegalità"

"Immigrati parcheggiatori abusivi e campi rom sono due facce della stessa medaglia, il prodotto delle politiche buoniste della sinistra. Votare Noi Adesso Pisa-Fratelli d'Italia e Michele Conti sindaco significa scegliere di cambiare: smantelleremo gli insediamenti e impediremo agli abusivi di importunare i cittadini. Saremo intolleranti con l'illegalità". E' quanto ha affermato stamani, 4 giugno, il deputato di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli, che a Pisa ha effettuato due sopralluoghi al parcheggio dell'ospedale Cisanello e dentro il campo rom di via Maggiore di Oratoio, insieme ai candidati della lista.

Prima il deputato, insieme agli altri, si è vestito con una pettorina da parcheggiatore per 'sostituirsi' a chi era presente, volendo tutelare chi si reca in ospedale. "Noi siamo contrari al pagamento del parcheggio agli ospedali - ha detto Donzelli - a Pisa invece si paga due volte: oltre alla tariffa regolare anche il pizzo per gli abusivi. Una situazione che dimostra come il Pd lasci campo libero a personaggi del genere. Siamo pronti a risolvere la situazione con controlli a tappeto e provvedimenti severi per il rispetto della legalità".

Poi è toccato al campo nomadi di Coltano. "Siamo entrati dentro - ha raccontato Donzelli - ed abbiamo trovato condizioni igieniche pessime, sporcizia, una discarica a cielo aperto con carcasse d'auto dappertutto e bambini che non frequentano la scuola. Qui la legalità è sospesa, non è possibile tollerare queste vere e proprie zone franche, mentre gli italiani perbene faticano ad arrivare a fine mese per pagare affitti, bollette e tasse. Quando saremo alla guida della città daremo pochi mesi di tempo: solo chi si mette in regola potrà rimanere, ma alle condizioni degli italiani. Chi non lo farà dovrà andarsene da Pisa".

