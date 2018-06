Elezioni comunali: dai sindacati lettera aperta ai candidati sindaco di Pisa

Per affrontare alcune specifiche questioni, lo scorso anno è stato sottoscritto un Protocollo fra l’Amministrazione Comunale e le Organizzazioni Sindacali Confederali su alcuni temi per noi rilevanti: Assetti Istituzionali, Politiche Fiscali, Politiche Abitative, Politiche Educative, Servizi Sanitari, Lavoro e Appalti, Immigrazione e Accoglienza, Giovani, Sicurezza e Concertazione. Un Accordo che è stato frutto del confronto fra le parti, impegnate a trovare soluzioni immediatamente attivabili e a darsi affidamenti per quei temi più articolati e complessi che necessitano di un arco temporale di maggior respiro.

Le domande da porre ai candidati si riducono sostanzialmente ad una: si intende proseguire una politica di confronto con le Organizzazioni Sindacali utile a produrre quegli avanzamenti necessari a tutelare le esigenze e gli interessi delle donne e degli uomini che noi rappresentiamo attraverso la possibile sottoscrizione di Accordi ?

La domanda di per se è semplice, ma vista la nostra esperienza nel confronto con le Amministrazioni Comunali della nostra Provincia, non è ne banale ne scontata. A volte i confronti con alcune Amministrazioni si sono ridotti a semplici fasi di ascolto senza alcuna volontà di trovare accordi o intese e in alcuni casi i confronti non sono stati possibili per la totale indisponibilità al confronto stesso. Non bastano i proclami, ci vogliono fatti che realmente abbiano un’incidenza sulle condizioni delle persone, ne migliorino la qualità della vita e costruiscano un modello sociale condiviso e partecipato. Rimaniamo in attesa di una vostra risposta sapendo che comunque avremo modo di porvi le questioni su menzionate in occasione del confronto sul Bilancio di Previsione del 2019 che anche quest’anno chiederemo di fare con la nuova Amministrazione Comunale.

Antonio Ledda - Cgil

Dario Campera - Cisl

Angelo Colombo - Uil