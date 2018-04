Elezioni comunali: la candidata Zippel inaugura il comitato elettorale de 'La nostra Pisa'

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

«Sono emozionata. Non pensavo di vedere così tante persone e, soprattutto, così tanti cittadini. Non so come andrà a finire questa avventura, ma sono sicura che la partecipazione della gente, il loro calore e il loro sostegno mi stanno regalando qualcosa di straordinario. La politica è spietata, ti prende e ti sfinisce, ti toglie energie e non ti fa dormire la notte. Gli uomini e le donne che credono nel progetto de “La Nostra Pisa” sono la mia benzina. Il nostro motivo per andare avanti senza mollare».



Occhi ludici e un grande sorriso sul volto. Maria Chiara Zippel, della lista civica “La Nostra Pisa”, in corsa per le prossime elezioni amministrative, ha inaugurato il suo comitato elettorale, in Lungarno Galilei 8. Oltre alla lista civica “La Nostra Pisa” l’evento è stato sostenuto e sponsorizzato dalle altre liste che appoggiano la candidatura dell’avvocato pisana: “Pisani per Pisa”, “Pisa Libera e Sicura”, “Combatti per Pisa”, “Battiti per Pisa”. L’iniziativa è servita per alzare nuovamente il velo sulle idee di Maria Chiara Zippel: «La città ha molti problemi, ma quello principale è senza dubbio la sicurezza. Passeggiare serenamente in centro è diventato troppo difficile. Siamo una realtà tra quelle di maggior interesse turistico a livello mondiale, non possiamo offrire ai nostri visitatori borseggi, sporcizia, siringhe e spaccio a cielo aperto. Siamo pronti– spiega Zippel - a potenziare la sicurezza dentro e fuori il cuore della città, aumentando la vigilanza e il numero di videocamere per cogliere in flagranza i delinquenti».



Il comitato elettorale de “La Nostra Pisa” servirà da punto di riferimento per i cittadini che vorranno saperne di più sul programma di Zippel e sulle iniziative che la lista civica organizzerà a Pisa e nelle zone limitrofe nelle prossime settimane. All’evento erano presenti i capolista: Alessandro Ricci per “Pisa Libera e Sicura”, Simone Turini per “Combatti per Pisa”, Franco Romagnoli per “Pisani per Pisa, e Cesare di Cesare per “La Nostra Pisa”.