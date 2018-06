Michele Conti sindaco, cori e caroselli nella notte pisana: "Marchino dacci le chiavi"

Una festa degna della vittoria dell'Italia ai Mondiali oppure della promozione in B del Pisa, qualche anno fa. Cori da stadio, bandiere e slogan nella notte nel centro di Pisa, soprattutto sotto Palazzo Gambacorti quando sono arrivati in massa i sostenitori di Michele Conti, neo sindaco di Pisa, che ha battuto al ballottaggio con il 52,29% delle preferenze il candidato del centrosinistra ed ex assessore Andrea Serfogli.

"Abbiamo liberato la città". E ancora, "Questo è il nostro 25 aprile". La festa è iniziata in Borgo Largo, al comitato del centrodestra, quando ancora il risultato non era ufficiale e il neo sindaco di Pisa Michele Conti predicava a tutti prudenza. Poi il risultato, sezione dopo sezione, da virtuale si è fatto ufficiale, storico. Come qualcuno ha sottolineato quando il corteo spontaneo dei supporters, con in testa il nuovo prima cittadino, ha varcato la soglia di Palazzo Gambacorti. Chi sventolando le bandiere della Lega, primo partito in città e protagonista anche al ballottaggio. Chi a piedi, chi in modalità vittoria dei Mondiali (con tanto di cori da stadio) all'interno e nel cassone di un pick up bianco. "Dacci le chiavi, Marchino dacci le chiavi", hanno urlato i sostenitori di Conti arrivando in municipio, riferendosi al sindaco uscente Marco Filippeschi.

"A Pisa abbiamo fatto la storia. Tutti insieme, io ne ho fatto un pezzettino". E' una vittoria di Matteo Salvini? "E' una vittoria di tutti. Aiutatemi tutti, perchè possiamo davvero cambiare questa città e questa Regione, dove abbiamo vinto anche a Siena e Massa". Queste le prime parole di Michele Conti, il neo sindaco di Pisa, che, indossata la fascia tricolore, per prima cosa affronterà il capitolo sicurezza, come ha assicurato pochi secondi dopo la conferma di aver battuto Andrea Serfogli. "Sapete benissimo - ha spiegato ai giornalisti - che il primo problema da dover affrontare è quello della sicurezza. Lo faremo già da domani".

"E' una grande emozione. Dopo tanti anni il centrodestra riesce a vincere in una città come Pisa, fatto impensabile anni fa". Merito, ha proseguito, "di tutti coloro che per tanti anni, prima di me, ci hanno provato. Ora saremo a disposizione di tutti e cercheremo, nell'interesse della città, di fare meglio dei nostri predecessori".

A Pisa, Siena e Massa "abbiamo fatto cappotto. E' la riscossa della Toscana, che domattina, con tre nuove città al centrodestra si sveglierà non più rossa - ha detto durante i festeggiamenti Susanna Ceccardi, sindaco leghista di Cascina - a Pisa, con l'elezione di Michele Conti, abbiamo scritto la storia. Ho appena chiamato Salvini che non ci credeva, ha voluto i numeri dei tre sindaci per chiamarli e fare subito i complimenti. E' un'emozione grandissima". "La prossima battaglia sarà la conquista della Regione. Anche perchè il Pd non ha più la maggioranza sostanziale. Hanno quella formale, di quelle poltrone che non lasceranno fino all'ultimo. Ma noi non molleremo e ci prenderemo la regione il più presto possibile" ha proseguito Ceccardi che, alla domanda se sarà lei la candidata che guiderà la squadra del centrodestra, ha risposto: "Io mi metto a disposizione per qualsiasi cosa, anche se mi mandano in Corea del Nord a battere i comunisti. Quello che faranno e decideranno a me andrà bene".