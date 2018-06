Forza Italia schiera i big: Gasparri, Tajani e Galliani

Forza Italia schiera a Pisa uno dei big del partito per le prossime elezioni comunali. A sostenere il centrodestra e Michele Conti è intervenuto oggi, 1 giugno, il senatore Maurizio Gasparri, già Ministro dei Governi Berlusconi e vicepresidente del Senato.

Dopo un primo incontro istituzionale presso il comitato elettorale di Forza Italia in Lungarno Gambacorti, insieme ai candidati, Gasparri ha passeggiato per le vie della città, accompagnato dal coordinatore regionale Stefano Mugnai e dalla Coordinatrice Provinciale Raffaelle Bonsangue.

Dopo le strette di mano e gli incontri con cittadini e commercianti, si è svolto un momento conviviale presso 'Lo Sfizio' in Borgo Largo, dove sono confluiti simpatizzanti ed iscritti al partito. La visita è poi proseguita, anche con un incontro privato presso la Sinagoga. Finale immancabile in Piazza del Duomo, con la foto con alle spalle la Torre pendente. "Le promesse fatte prima della partenza - conclude la nota di Forza Italia - sono state quella di un suo prossimo ritorno, magari per festeggiare la vittoria e la certezza che, in quel caso, mai più Canapisa".

Domani, sabato 2 giugno, alle ore 15 presso il Romeo Pizza & Bistrot in Lungarno Mediceo 15, sarà in visita a Pisa il senatore Adriano Galliani, già amministratore delegato e dirigente sportivo del Milan.

Lunedì 4 giugno sarà in città Antonio Tajiani, presidente del Parlamento Europeo e tra i fondatori di Forza Italia. L'appuntamento è alle ore 20.30 presso il chiostro della Chiesa del Carmine, in Corso Italia. Sarà l'occasione per sentire dalla viva voce di uno dei principali protagonisti del movimento politico forzista circa le prospettive future dell'Italia e dell'Europa. Alle ore 21 all'interno del chiostro seguirà un incontro conviviale, per il costo di 20 euro a persona.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni c'è numero 3284166565, la mail provinciale@forzaitaliapisa.it o la pagina facebook 'Forza Italia Pisa Coordinamento Provinciale'.