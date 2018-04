Fratelli d'Italia-Noi adesso Pisa: "Noi garanti della coalizione di centrodeciò che conta è l'obiettivo.

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

"Auspichiamo che ci siano i necessari chiarimenti tra Lega e Forza Italia, ma ribadiamo con forza che in questo momento, nel quale i nostri avversari sono nel caos, non si può e non si deve mettere a rischio la coalizione di centrodestra per le comunali di Pisa. Si deve, piuttosto, avere la maturità e l'intelligenza politica di scindere le due vicende. Noi sentiamo sulle nostre spalle la grandissima responsabilità, anche morale, di non perdere un'occasione che è irripetibile".

"C'è in ballo la liberazione di Pisa dal giogo del Pd e della sua casta, che tanti danni ha fatto negli ultimi 25 anni alla nostra città. Questo interessa ai cittadini. Nap e FdI pertanto si mettono a disposizione per essere i garanti della coalizione di centro-destra e per rinforzare il comune progetto di governo: abbiamo da tempo individuato una candidatura rappresentativa di tutta la coalizione e che di per sé è una garanzia per tutte le forze in campo. Anche i vertici regionali di FdI, FI e Lega hanno dato il via libera. Si guardi l'obiettivo finale e cerchiamo di superare con grande responsabilità le tensioni di questi giorni".