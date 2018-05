Fratelli d'Italia: tappa a Pisa per Giorgia Meloni

Giorgia Meloni sarà a Pisa domani, lunedì 28 maggio, per sostenere i candidati alle prossime elezioni comunali della lista Noi Adesso Pis@- Fratelli d'Italia e il candidadto della coalizione di centrodestra Michele Conti.

Il primo appuntamento è alle ore 14,30 in via Chiarugi, dove avverà l'incontro con la stampa sul tema della realizzazione della moschea, a seguire ci sarà l'incontro pubblico presso il Bar Skyline in Largo Ciro Menotti 8.