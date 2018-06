Sicurezza, tour di Serfogli nei luoghi della maxi rissa: "Tra la gente per risolvere i problemi"

Un giro nelle zone più delicate della città per far "comprendere ai cittadini la nostra idea di sicurezza". E' quello realizzato ieri, martedì 19 giugno, dal candidato sindaco del centrosinistra, Andrea Serfogli, e dai rappresentanti delle liste che lo sostengono, nel centro storico cittadino. L'iniziativa si è svolta dopo la rissa che nella notte tra domenica e lunedì è andata in scena nella zona di piazza Garibaldi e piazza delle Vettovaglie, seminando il panico tra i presenti.

"Condanniamo ogni episodio di violenza e lottiamo contro fenomeni di degrado e di microcriminalità, ma, al contrario dei nostri avversari, i problemi li affrontiamo davvero nel rispetto della dignità umana. L’illegalità non ha colori né bandiere, e va contrastata sempre, opponendovi, però, la cultura del confronto con l’altro, non la chiusura. Che sia di porti, di strade, di piazze non importa. Perché una strada o una piazza con tanta gente è molto più sicura di una strada o una piazza vuota, che è quello che vuole la Lega: porte chiuse, paura, militarizzazione della vita sociale".

Gli esponenti del centrosinistra hanno spiegato quella che è la loro idea di sicurezza. "Per noi, è apertura e inclusione, pragmatismo e soluzioni concrete. E subito si fa luce sulla differenza tra noi e la destra leghista, che al solo fine di raccogliere consensi punta la sua scelta politica su un clima di odio sociale, favorendo il passaggio da un’opposizione legittima, e anche molto aspra, tra idee a quella tra persone, altrettanto aspra, ma moralmente inaccettabile. Noi non lanciamo proclami da lontano, ma andiamo nei luoghi e tra la gente per risolvere davvero i problemi, dando priorità all’ascolto".

Un'idea che parte però anche dalla proposta programmatica di aumentare di 30 unità, nei prossimi 3 anni, il numero di agenti della Polizia Municipale. "Serfogli sa come farlo, e lo farà - affermano gli esponenti delle liste di centrosinistra - a differenza dei governi precedenti, a cominciare da quello Berlusconi, dove la Lega aveva già guidato in maniera fallimentare il Ministero dell’Interno, fallendo soprattutto nel suo punto programmatico principale: la sicurezza. La sicurezza a Pisa andrà sempre più a braccetto con la legalità: è il senso della scelta di Nicola Pisano, ex magistrato di lunga esperienza e conoscenza del territorio, come assessore competente in caso di vittoria. Pisano ha partecipato al tour e sarà pronto a mettere a disposizione della comunità la sua competenza".

"Noi, membri delle liste che sostengono Andrea Serfogli al ballottaggio del 24 giugno, scegliamo la competenza, la conoscenza, il pragmatismo e l’amore per la complessità per risolvere i problemi di Pisa e proporre soluzioni. A partire, proprio, dalla sicurezza”.

Gallery