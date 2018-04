I cittadini di Marina incontrano le liste civiche 'Pisa libera e sicura' e la 'Nostra Pisa'

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Si è tenuto il 7 aprile a Tirrenia un importante incontro con i cittadini delle liste civiche Pisa libera e sicura, e la Nostra Pisa. Interessante lo scambio di pareri con la cittadinanza intervenuta in particolare sui temi della riqualificazione oltre che delle infrastrutture. Ha destato particolare interesse la realizzazione a Marina di Pisa di un area expo permanente oltre che di un area congressi destinata ad accogliere una nuova forma di turismo per il litorale. Hanno partecipato all'iniziativa la candidata sindaco Maria Chiara Zippel, il presidente di Confcommercio litorale Fabrizio Fontani, Paolo Bilanci che ha ben esposto il pericolo per il litorale della realizzazione del progetto darsena Europa, il capolista della Nostra Pisa Cesare di Cesare. Ha ideato e moderato l'incontro il capolista di Pisa libera e sicura, Alessandro Ricci.