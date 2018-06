I programmi dei candidati a sindaco sotto la lente d'ingrandimento di tre associazioni ambientaliste cittadine

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

FIAB, LA CITTÀ ECOLOGICA e LEGAMBIENTE di Pisa hanno organizzato martedì 22 maggio il convegno "MUOVERSI IN CITTÀ SENZA AUTO in modo piacevole, salutare ed efficiente", al quale hanno partecipato la gran parte dei Candidati a Sindaco di Pisa. Nel corso dell'iniziativa è stata anche un'analisi sintetica dei Programmi in tema di mobilità dei candidati a Sindaco di Pisa. Pubblichiamo ora i risultati di un esame analitico dei Programmi in questione. L’analisi è stata condotta sui programmi presentati dai vari candidati in Comune (http://www.comune.pisa.it/it/ufficio-scheda/23524/Candidati-Sindaci.html) e sulle risposte scritte che alcuni di loro hanno dato al questionario inviato loro dalla FIAB di Pisa (http://www.fiabpisa.it/index.php/iniziative/174-risposte-dei-candidati-sindaci). Una candidata ci ha inviato un aggiornamento del suo programma sul tema mobilità. Le tre Associazioni hanno stabilito, prima che i programmi fossero resi pubblici, delle macro-aree in tema di mobilità ed all’interno di ognuna hanno fissato dei descrittori che siamo andati a ritrovare nei programmi e nelle risposte.

Se la trattazione era in linea con le più moderne ed avanzate politiche per una mobilità sostenibile abbiamo assegnato una faccina sorridente , se coincideva solo in parte o l’argomento era trattato in modo superficiale abbiamo messo una faccina neutra , se venivano proposte politiche che incentivavano l’uso dell’auto e/o sfavorivano la mobilità sostenibile abbiamo messo una faccina triste , se l’argomento non era presente abbiamo messo un trattino - .

Abbiamo cercato di effettuare l’analisi col massimo rigore e imparzialità. Si tratta comunque di un’analisi che intende solo dare un’idea di massima dei contenuti presenti nei programmi. Invitiamo quindi chi è interessato ad approfondire l’argomento leggendo di persona i programmi e le risposte scritte date dai Candidati.

