Forza Italia incontra gli operatori balneari di Tirrenia

I candidati al Consiglio Comunale della lista di Forza Italia, a sostegno della candidatura a sindaco di Michele Conti, hanno incontrato ieri, sabato 27 maggio, gli operatori balneari di Tirrenia, "imprenditori che hanno investito sul litorale pisano, contribuendo alla sua riqualificazione, nonostante l’assenza degli interventi che l’amministrazione comunale uscente e quelle precedenti, avrebbero dovuto realizzare" sottolineano da Forza Italia.

"Sono emerse, quindi, le criticità profonde di una zona a forte vocazione turistica le cui potenzialità, non hanno avuto modo di esprimersi" afferma la coordinatrice provinciale forzista Raffaella Bonsangue.

All’incontro ha partecipato il senatore di Forza Italia, Massimo Mallegni, già sindaco di Pietrasanta, cha ha illustrato il disegno di legge da lui presentato insieme al senatore Gasparri (che sarà in visita a Pisa giovedì 31 maggio) in materia di esclusione delle concessioni demaniali e del patrimonio dello Stato e degli enti pubblici territoriali dall’applicazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del consiglio del 12 dicembre 2006.



“Michele Conti ed il centro destra sono pronti per amministrare la città. Il centrosinistra ha amministrato oggettivamente male in questi anni ed i cittadini ora hanno davanti un assist irripetibile per cambiare veramente lo schema di gioco della loro vita. Il centrodestra, laddove è al governo cittadino, ha dimostrato di amministrare bene e con praticità, di assumersi le responsabilità delle scelte e di avere posizioni chiare in materia di imprese, sviluppo, sicurezza e lotta all’immigrazione clandestina” ha affermato Mallegni durante l'incontro. “Sul fronte Bolkestein - ha ricordato - abbiamo mantenuto l’impegno con le imprese. Il ddl è pronto: punta al superamento della direttiva in quanto la direttiva non fa riferimento ai beni e gli stabilimenti balneari sono beni e non servizi. Non centrano davvero nulla. Il nuovo esecutivo - spiega ancora - ha ora tutte le carte in regola per salvare le imprese e fare bella figura di fronte a migliaia di famiglie. Il ddl lo abbiamo presentato noi di Forza Italia ma se lo approva il governo fa gli interessi di tutti. Sono compresi nel superamento anche gli ambulanti che vivono la medesima situazione paradossale di incertezza”.

"Il no alla Bolkenstein è una battaglia che Forza Italia porta avanti con coerenza e fermezza a difesa delle imprese, delle famiglie e di chi ha speso tutta la vita in attività che non possono essere messe a rischio a causa della superficialità e della confusione che hanno caratterizzato il legislatore italiano degli ultimi anni" fa eco Bonsangue.

Al'incontro era presente anche il candidato sindaco della coalizione di centrodestra Michele Conti, che ha ringraziato i candidati e il partito di Forza Italia, per l’impegno profuso nella campagna elettorale.

L’iniziativa si è conclusa con un incontro conviviale al porto di Pisa, "altra importante realtà del territorio che auspichiamo potrà presto superare le difficoltà del momento" conclude Bonsangue.