Elezioni amministrative: diritto di voto a Pisa per i cittadini comunitari

I cittadini residenti a Pisa non in possesso della cittadinanza italiana, ma in possesso di cittadinanza di uno stato dell'Unione Europea possono votare alle elezioni amministrative del 10 giugno 2018. Le persone interessate devono presentare richiesta di iscrizione alle liste elettorali aggiunte entro il 1° maggio (40 giorni antecedenti la data delle elezioni):

La ricezione può avvenire attraverso i seguenti canali:

tramite e-mail all’indirizzo e lettorale@comune.pisa.it o per PEC all'indirizzo comune.pisa. elettorale@pec.it , la domanda va corredata di fotocopia del documento d'identità;

a mano all'URP del Comune di Pisa. Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il martedì e il giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00. Si ricorda che la firma sulla richiesta va fatta davanti all'ufficiale comunale.

Sul sito web del Comune di Pisa, è possibile scaricare il modulo per richiedere l'iscrizione nella lista elettorale aggiunta.

Se la richiesta è ammissibile, l’Ufficio Elettorale procede all'iscrizione della persona nelle apposite liste elettorali aggiunte. L’iscrizione è permanente, salvo variazioni di residenza verso un altro Comune o perdita del diritto elettorale.

L'elettore dovrà presentarsi al seggio munito della tessera elettorale e di un documento di riconoscimento (carta d'identità, patente, passaporto).