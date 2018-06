Ballottaggio, Latrofa: "Chiesto l'affrancamento a Conti"

Il candidato sindaco della lista 'Pisa nel cuore', Raffaele Latrofa, ha annunciato ieri sera 15 giugno nel confronto andato in onda su 50 Canale, di aver inoltrato richiesta di affrancamento alla lista che sostiene Michele Conti.

Latrofa, nel suo intervento, ha prima fatto i complimenti ai due sfidanti, che sono usciti vittoriosi dal primo turno delle elezioni amministrative. Poi, pur riconoscendo il valore di amministratore di Serfogli, ha riconosciuto che la propria attività e proposta politica è sempre stata alternativa al Pd ed al centrosinistra, quindi è apparsa una "decisione coerente" e "in linea con i nostri elettori" quella di chiedere l'adesione alla lista di Conti.

Conti, in diretta, ha risposto con un "valuteremo". Ma ha anche aggiunto che si tratta di "un'ottima notizia". Nel caso in cui venga accettata la richiesta, entro domenica 17 giugno, il simbolo di 'Pisa nel cuore' rientrerà in quelli che sostengono il candidato del centrodestra e parteciperà alla suddivisione dei seggi in Consiglio Comunale, da calcolare anche in base all'eventuale premio di maggioranza in caso di vittoria. Non si escludono, in base ai risultati futuri, altre valutazioni sulla squadra di governo.

E' anche un messaggio politico di rilievo. Nonostante il confronto duro in campagna elettorale fra Noi Adesso Pisa-Fratelli d'Italia e Latrofa, la scelta di 'Pisa nel cuore' va in ogni caso a rafforzare la compagine di Conti.