Elezioni comunali, Noi Adesso Pisa attacca Latrofa: "Non ha resistito alla pressione del suo smisurato ego"

Non tarda ad arrivare il commento da parte degli ex compagni di partito di Noi Adesso Pis@ dopo l'annuncio della candidatura a sindaco da parte di Raffaele Latrofa con la sua lista civica 'Pisa nel cuore', una candidatura almeno al momento in solitario che non ha lasciato indifferente il coordinamento di Noi Adesso Pis@-Fratelli d'Italia.

"'Generazione di fenomeni', cantavano gli Stadio. Viene in mente questo ritornello leggendo della auto-candidatura di Raffaele Latrofa a sindaco di Pisa, e ricordando i titoli dei giornali allorquando, in una delle sue innumerevoli 'migrazioni politiche', ebbe a definirsi, con la solita disarmante modestia: “l’anello di congiunzione tra i big e la gente comune” - attaccano duramente da Nap-Fdi - stava passando da Noi Adesso Pis@ a quell’ossimorico partitino di Alfano, che, col nome di Nuovo Centro Destra, tradiva il mandato degli elettori e iniziava a rovinare l’Italia col centro-sinistra. È da allora che noi abbiamo smesso di considerare Latrofa parte integrante del centro-destra pisano".

"Per questo non ci meraviglia l’autoproclamazione, cui va riconosciuto almeno un merito: aver fatto definitivamente chiarezza, mettendosi da solo fuori dal gruppo delle forze politiche che stanno cercando di costruire una credibile alternativa di centro-destra per Pisa - proseguono dal coordinamento - noi chiarezza l’avevamo già fatta, fin dal giugno scorso, sul fatto che Latrofa non potesse ambire a ricoprire un ruolo delicato come quello di candidato sindaco. Insofferente al gioco di squadra, non ha resistito alla pressione del suo smisurato ego, ma è chiaro a tutti che la cifra di queste operazioni è l’autoreferenzialità. Che porta inevitabilmente alla sconfitta…".

"Noi, invece, vogliamo vincere, ed è per questo che Fratelli d'Italia e Noi Adesso Pis@ rinnovano con l’occasione l’auspicio di una forte sinergia sia con la Lega Nord che con Forza Italia - proseguono - infatti, con grande spirito di servizio, stiamo sostenendo, lealmente e convintamente, i candidati nei collegi uninominali, esponenti di questi partiti. Parallelamente vogliamo portare avanti il cambiamento a Pisa, come abbiamo fatto nel 2016 a Cascina e nel 2017 a Pistoia. Insieme nel rispetto reciproco, in spirito di collaborazione e senza 'fenomeni' che pensano solo a fare i protagonisti. Presto presenteremo, con le altre forze di centro-destra, il miglior candidato per Pisa, per non perdere un’occasione che sarebbe imperdonabile lasciarsi sfuggire".

"Siamo certi - concludono da Noi Adesso Pis@-Fratelli d'Italia - che i pisani abbiamo capito che 'ora o mai più!', e di conseguenza non daranno credito agli egoismi di questo o quello, ma li puniranno nell’urna".