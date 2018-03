Elezioni comunali, Latrofa per il decoro urbano: "Multe da 5mila euro e stop a Canapisa"

Dopo il piano sicurezza, il candidato sindaco di Pisa nel Cuore Raffaele Latrofa passa in rassegna un altro punto fondamentale nel suo programma elettorale, quello del decoro urbano.

Latrofa propone multe da 5000 euro a chi produce degrado, perché in città “ci sono persone, anche giovani, che ritengono di dover fare cosa gli pare, senza regole. Queste persone devono imparare a rispettare la città in cui vivono. Inoltre vogliamo riempire il calendario di eventi patrocinati dal Comune di Pisa, non vogliamo più permettere a manifestazioni come Canapisa di essere l’emblema della nostra città”.

Contro il degrado Latrofa vuole istituire un piano delle manutenzioni, "contrastando quelle grandi opere inutili che sono state un danno per la nostra città, come il People Mover o il parcheggio di Piazza Vittorio Emanuele. Tra gli obiettivi quello di un nuovo concetto di manutenzione programmata, che nel privato funziona, ma nel pubblico no". Inoltre Pisa Nel Cuore vuole mettere in campo uno studio idraulico per la città, "perché non ci siano mai più allagamenti come in alcune zone martoriate di Pisa, come ad esempio Porta a Lucca".

L'illuminazione è un altro elemento chiave per Raffaele Latrofa, che sta studiando anche un master plan dell’arredo urbano con il marchio Pisa e concorsi internazionali di idee per la rigenerazione urbana di zone degradate. Al posto della Mattonaia, Latrofa vede un centro polifunzionale turistico.

Infine un occhio alla costa pisana, con l'istituzione di un assessorato al litorale e la riqualificazione di Marina di Pisa con una passeggiata lungomare e una nuova Piazza Viviani.