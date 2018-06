Libera lancia la 'Carta d'impegno e corresponsabilità' per i candidati sindaco

Il Presidio Libera di Pisa Giancarlo Siani propone, in vista delle prossime elezioni comunali, una nuova campagna di monitoraggio sull'attività amministrativa elaborata con nuove proposte rispetto a quelle presentate alla scorsa amministrazione, che sono state controllate nel corso dell'ultimo mandato. E' stata redatta una 'Carta di Impegno e di Corresponsabilità', che in questi giorni sta venendo sottoposta e valutata dai candidati sindaco dei diversi schieramenti.

"Temi come la legalità - si legge nel testo che propone l'associazione - non possono essere divisivi, né tantomeno acquisire un determinato colore politico. Da qui la decisione di elaborare un documento che possa ergersi sopra il dibattito di parte; un documento che non vada a collidere con nessuno dei punti riportati nei diversi programmi elettorali delle liste candidate. La legalità è prima di tutto un bene comune e come tale deve essere tutelata dai rappresentanti, quali che siano, e dai rappresentati".

I punti toccati dalla Carta riguardano quattro aree tematiche: il rispetto del codice etico dei singoli amministratori attraverso la sottoscrizione della Carta di Avviso Pubblico; la trasparenza amministrativa e la prevenzione della corruzione, con un occhio attento alla materia degli appalti pubblici; il contrasto al gioco d'azzardo patologico, con alcune proposte elaborate in collaborazione con Don Armando Zappolini, presidente CNCA; il tema dei beni comuni e dei beni confiscati, per i quali si richiede un censimento, oltre che una vera e propria regolamentazione, rivolta a facilitare le procedure riguardanti la cura e l'affidamento in gestione degli stessi a fini sociali.

Alcuni delegati dell'associazione stanno in questi giorni raggiungendo i candidati sindaco a cui viene richiesta una risposta attraverso una firma simbolica della carta; l'auspicio è quello di raggiungere l'unanimità delle sottoscrizioni da qui al termine ultimo, corrispondente con la chiusura della campagna elettorale nel giorno di venerdì 8 giugno.

Sui portali social e sul sito del Coordinamento Provinciale delle associazioni che aderiscono a Libera sul territorio pisano, dove si può scaricare il documento nella sua versione integrale, sarà svelato venerdì sera quali candidati hanno sottoscritto il documento e quali motivi li hanno portati a stringere questo accordo sulla legalità con la cittadinanza; un documento che, nelle parole del Presidente di Libera Don Luigi Ciotti, "intreccia la libertà con la responsabilità di partecipare e progettare".