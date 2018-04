Elezioni comunali: lista unica per Noi Adesso Pisa e Fratelli d'Italia

Noi Adesso Pisa e Fratelli d'Italia si sono unite. Alle prossime elezioni comunali si presenteranno con una lista unica, come hanno annunciato ieri 21 aprile in conferenza stampa, alla presenza dei sindaci di Pistoia ed Abetone-Cutigliano, Alessandro Tomasi e Diego Petrucci, con la partecipazione del candidato sindaco del centrodestra Michele Conti.

Nella sede di via Lalli è stato presentato il simbolo del soggetto politico. Nel 2013 e nelle tornate amministrative successive le due compagini si sono sempre presentate in coalizione. Sulla fusione il coordinatore comunale di FdI Filippo Bedini ha detto che "è un ottimo segnale in controtendenza rispetto alla sempre più frequente abitudine di litigare e dividersi, che si registra in tante realtà politiche, su tutti nel Pd. In quest'ultimo anno di consiliatura abbiamo fatto le prove, costituendo un unico gruppo. Ora l'ultimo, decisivo passo, che tutti ci auguriamo possa portare bellissimi frutti in termini di consenso".

L'occasione è stata utile per 'lanciare' il candidato del centrodestra per le amministrative del 10 giugno: "Michele è la persona giusta al momento giusto - ha detto Petrucci - capace di coniugare insieme una notevole e imprescindibile conoscenza della macchina amministrativa, essendo stato in Consiglio Comunale per 11 anni, con una grande esperienza imprenditoriale, dal momento che dirige il Consorzio Agrario di Pisa".

Fiducioso anche Tomasi: "Se ce l'abbiamo fatta a Pistoia potete farcela anche a Pisa: ci sono momenti nella storia che vanno colti perché poi non si ripresentano più!". Poi rivolto a Conti: "Se posso permettermi di darti un consiglio, ti invito con forza ad andare tra la gente, nei quartieri, a parlare con i cittadini: in questo momento di forte crisi le persone hanno bisogno e voglia di parlare direttamente con chi si candida a risolvere i loro problemi quotidiani. Vai da loro!".