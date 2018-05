Latrofa e Pisa nel cuore in Largo Ciro Menotti per dire no a Canapisa

Venerdì 18 maggio Raffaele Latrofa e 'Pisa nel cuore' saranno presenti in Largo Ciro Menotti per incontrare i cittadini e ribadire il loro no a Canapisa. Il ritrovo è fissato la mattina dalle 10 alle 12 e nel pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30.

Il candidato sindaco invita tutti a partecipar: "E' il momento di dire basta, perché questa manifestazione non torni più a deturpare i quartieri della nostra città. Noi non possiamo tollerare di vedere maltrattata la nostra città sempre e comunque come in questi casi. L'anno scorso abbiamo lanciato lo slogan 'no CanaPisa - Sì SanaPisa' per simboleggiare il ritorno a una città più sana, più bella, più vissuta e più rispettata. Quando saremo al governo di questa città riempiremo il calendario di eventi patrocinati dal Comune di Pisa, non vogliamo più permettere a manifestazioni come CanaPisa di essere l'emblema della nostra città. Venerdì invito dunque tutti ad essere presenti al nostro banchetto, insieme, per far sentire la nostra voce in Largo Ciro Menotti".