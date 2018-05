Amministrative: Matteo Salvini incontra i cittadini in via Paparelli

Il senatore Matteo Salvini, segretario della Lega, sarà in Toscana nelle giornate del 29 e 30 maggio. In particolare per mercoledì 30 è previsto un incontro pubblico con il candidato Michele Conti, al mercato di via Paparelli, alle 9.15.

Il tour di Salvini in Toscana parte il 29 maggio da Siena, dove alle 20.30 sosterrà in Piazza Indipendenza il candidato Luigi De Mossi. Tappa dopo Pisa sarà Massa, alle ore 11.30, in Piazza Garibaldi, con il candidato Francesco Persiani. Ad accompagnare il leader leghista ci sarà il senatore Manuel Vescovi, segretario toscano della Lega.