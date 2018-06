Si chiude la campagna elettorale di Serfogli: Maurizio Martina a Pisa

Maurizio Martina oggi (22 giugno) a Pisa ci sarà. Niente cena su Ponte di Mezzo per il reggente segretario del Partito Democratico, dopo le polemiche infuriate nei giorni scorsi, ma l'appuntamento di chiusura della campagna elettorale del candidato di centrosinistra Andrea Serfogli impegnato domenica 24 giugno nel ballottaggio. Dopo il comizio di ieri, giovedì 21 giugno, in una Piazza Vittorio Emanuele II gremita di persone giunte ad ascoltare l'ex sindaco di Roma Walter Veltroni e l'ex premier Paolo Gentiloni, in supporto di Serfogli, oggi dunque per il Pd arriva Martina.

L'appuntamento è in piazza Elsa Ghezzi-via Pardi, nel quartiere di San Giusto, di fronte al Vanilla Cafè. Alle ore 20 cena e musica dal vivo. Poi sabato silenzio elettorale e domenica la sfida delle urne per decretare il nuovo sindaco di Pisa.