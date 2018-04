Elezioni comunali, Conti: "Canapisa sarà solo un triste ricordo"

Entra subito nel vivo la campagna elettorale di Michele Conti, il candidato sindaco della coalizione di centrodestra per le prossime elezioni amministrative di Pisa.

"Quando a giugno andremo al governo della città - annuncia - Canapisa sarà solo un triste ricordo delle amministrazioni targate centrosinistra".

Già la Lega, con la senatrice Rosellina Sbrana, impegnata in prima linea per le comunali a Pisa, aveva dichiarato: "Ho depositato in questi giorni una interrogazione al Senato per chiedere che venga messa fine a questo scempio che da troppi anni violenta la nostra Pisa. Sporcizia, degrado e spaccio non sono più tollerati".



"Ringrazio la senatrice Sbrana per questa interrogazione - afferma Conti - la richiesta della Lega è la domanda dei pisani perbene che sono stanchi di vedere la loro città ostaggio di questi vandali. La mia azione di governo - prosegue Conti - sarà aderente alle iniziative parlamentari della Lega. Non è accettabile che una città di cultura come Pisa possa autorizzare un giorno intero di droga libera, mentre a pochi chilometri di distanza, a Lucca, c'è chi organizza eventi culturali internazionali in grado di attirare turisti e visitatori. Se ci sono riusciti a Lucca, perché noi non possiamo farlo?".

"Se i pisani mi eleggeranno - conclude il candidato sindaco del centrodestra - non ci sarà mai più una Canapisa: io sono per la libertà di manifestazione, ma nel rispetto della legalità e dei pisani".