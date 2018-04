Elezioni comunali: Michele Conti è il candidato del centrodestra

Il centrodestra ha trovato definitivamente l'accordo e ha scelto il suo candidato sindaco. Sarà Michele Conti, come era già stato annunciato nei giorni scorsi.

L'annuncio ufficiale è previsto per domani, 13 aprile, con una conferenza stampa convocata dalla coalizione che comprende Forza Italia, la Lega e Noi Adesso Pis@-Fratelli d'Italia.

L'intesa per la candidatura di Michele Conti è stata raggiunta dai tre leader del centrodestra toscano, il coordinatore regionale della Lega Nord Manuel Vescovi (senatore), quello di Forza Italia Stefano Mugnai (deputato), e Giovanni Donzelli per Fdi (deputato).

Conti, 48 anni, è direttore del Consorzio Agrario provinciale ed in passato è già stato consigliere comunale di Alleanza Nazionale.

Soddisfatto il sindaco di Cascina Susanna Ceccardi che su Facebook scrive: "Complimenti Michele, non vedo l'ora di lavorare insieme a te per ricostruire il territorio pisano dopo i disastri della sinistra!".