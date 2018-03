Candidato sindaco, il centrodestra ha trovato l'accordo: semaforo verde per Michele Conti

Sarà Michele Conti il candidato del centrodestra unito alle elezioni amministrative del prossimo maggio. Quarantotto anni da poco compiuti Conti è direttore del Consorzio Agrario provinciale ed in passato è già stato consigliere comunale di Alleanza Nazionale. La sua candidatura era stata avanzata dall'asse Lega Nord-FdI-An ma in un primo momento non aveva ricevuto il via libera da Forza Italia.

Nei giorni scorsi è invece stato raggiunto l'accordo dopo una riunione a cui ha preso parte anche la coordinatrice provinciale di Forza Italia, Raffaella Bonsangue. L'annuncio è stato dato dal neodeputato leghista e segretario cittadino del Carroccio, Edoardo Ziello, che sul suo profilo Facebook ha scritto: "A Pisa il centrodestra unito è pronto a vincere per riportare sicurezza e decoro nella nostra città".

"A livello locale - spiega Ziello - abbiamo già trovato l'accordo. Prima di dare l'ufficialità aspettiamo però anche il via libera da Roma che dovrebbe arrivare entro la fine di questa settimana". La coalizione di centrodestra che sosterrà Michele Conti sarà quindi formata da Lega, Fdi-An e Forza Italia. "Sarà poi compito del candidato sindaco - prosegue Ziello - lavorare per creare le condizioni per ulteriori alleanze guardando nel mondo delle liste civiche".

In quest'ottica il centrodestra sarebbe già al lavoro per ricevere l'appoggio di 'Pisa nel Cuore', che al momento sostiene la candidatura di Raffaele Latrofa; Patto Civico, che sostiene la candidatura di Antonio Veronese, e della lista 'La nostra Pisa' che sostiene la candidatura di Maria Chiara Zippel.

Nessun appoggio da Patto Civico

Da Patto Civico però arriva una netta chiusura ad un possibile sostegno alla coalizione di centrodestra: "Patto Civico non fa accordi con alcun partito né di sinistra né di destra" sottolineano infatti dalla lista guidata dal candidato sindaco Antonio Veronese, che dunque proseguirà da solo la sua corsa a Palazzo Gambacorti.