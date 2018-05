Nuovo distributore a Cisanello, Conti: "Ce ne sono altri a pochi metri, cittadini inascoltati"

“Nuovo distributore a Cisanello, come al solito ignorati i residenti e cancellata un’area verde. Inquinamento, disagi e danni alla salute ed economici per i proprietari delle case”. Michele Conti, il candidato sindaco del centrodestra, annuncia la volontà di fare chiarezza sull'avvenuta costruzione di un nuovo distributore di benzina a ridosso dei palazzi di via Campania, a Cisanello.

Lunedì sera, 21 maggio, nel tour dei quartieri, insieme ai candidati di Fratelli d’Italia-Noi Adesso Pisa, Filippo Bedini e Serena Luperini, si è soffermato sul problema sollevato dagli abitanti di questa zona: “E’ clamoroso - spiega - che sia stato autorizzato l’ennesimo distributore quando, a pochissimi metri di distanza, ne esistono altri. Ancora più clamoroso è il fatto che questo distributore, entrato in funzione nello scorso agosto, che i residenti mi dicono essere nato a tempo record in due mesi, e contro il quale si erano opposti trovando in Serfogli e Filippeschi il solito finto ascolto, è troppo vicino alle case e secondo noi pericoloso, per la presenza non solo di benzina ma anche di gpl. Vogliamo vederci chiaro. Chi e come ha concesso le autorizzazioni? - chiede Conti - dov'è l'attenzione all'ambiente e alla salute propagandata dal Pd? Ho già richiesto ai residenti la documentazione in loro possesso e mi sono impegnato con loro per conoscere in primo luogo la verità su questa vicenda. È evidente che questa zona non ha bisogno dell’ennesimo distributore per la cui costruzione, fra l’altro, è stata cancellata un’area che era prevista a verde pubblico quando i residenti acquistarono i loro appartamenti. Adesso i loro problemi si sono moltiplicati e riguardano in primo luogo la salute, a causa dell’inquinamento dell’aria prodotto non solo dal distributore, ma anche dallo smog a cui alberi e verde facevano barriera sino a un anno fa”.

"Mesi fa abbiamo rappresentato la situazione a Serfogli - hanno raccontato a Conti alcuni abitanti di via Campania - ci ha detto che avrebbe provveduto subito, ha fatto qualche telefonata, forse per tenerci buoni, ma alla fine non ha risolto la situazione. Ci sentiamo presi in giro".

“Come al solito, questa amministrazione, con Serfogli in testa, fa le cose a caso, promette e non mantiene la parola, finge di interessarsi ai residenti ma in realtà li prende in giro. O sono incapaci o sono in malafede, o entrambe le cose” concludono Conti, Bedini e Luperini.