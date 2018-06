Elezioni comunali a Pisa, Olivia Picchi: "Imprenditoria locale abbia la priorità, Pisa ha aziende all'avanguardia in molti settori"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

«Si parla di sviluppo e opportunità per tecnologia e ricerca – afferma Olivia Picchi, candidata PD (Serfogli Sindaco, csx) – e Pisa è un centro nevralgico, grazie all’università e alle sue scuole superiori, in particolare la Sant’Anna. Qui moltissime aziende lavorano nei vari settori e che hanno subito meno la crisi rispetto ad altri. Pisa però deve fare un ulteriore passo e trovare nel centro città un luogo raccogliere tutti i talenti e metterli in connessione: i cosiddetti contamination lab. Montacchiello è stato un giusto investimento, ma non possiamo contare solo su quello, perché chi opera nel settore è per lo più lo studente non motorizzato. Pisa deve attrarre i nuovi talenti esteri e di altre città italiane, come accade a Milano. Per fare ciò serve accogliere le famiglie con servizi mirati che vadano oltre alla buona offerta di asili e istituti scolastici».



Un mondo quello delle aziende che deve scontrarsi con non poche questioni burocratiche, come il tema appalti: «Sono molte le imprese di qualità operanti nel rispetto dei contratti collettivi e delle regole. Spesso però si trovano a soccombere in gare pubbliche con ribassi molto alti. La pubblica amministrazione deve porsi il problema che dietro a questi grandi ribassi possa esserci lavoro nero e materiali di scarsa qualità. La burocrazia non diventi una giustificazione a situazioni illegali». Altro tema, ambivalente, è la messa in sicurezza del territorio essendo Pisa situata in una vasta area alluvionale. «I cambiamenti climatici pongono le città al centro di nuove sfide a riguardo: occorre investire massicciamente in prevenzione. Non sono sempre competenze comunali, ma quello che può fare il Comune per la sicurezza e la salvaguardia dei propri cittadini è quello di richiedere e coordinare tutti i vari enti attenzione e risorse. Parallelamente questo stimolo è utile per incentivare le attività economiche, coinvolgendo tutti gli addetti del settore con ripercussioni importanti per l’economia del territorio. Un territorio che sa difendersi dalle calamità è un territorio dove si mantiene meglio la qualità della vita». «L’alta qualità delle aziende pisane ci aiuta ad affrontare meglio tutti questi temi», conclude Olivia Picchi.