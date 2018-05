Parcheggi, Zippel: "Meno stalli blu, gratis nel fine settimana"

Affronta la questione parcheggi la candidata sindaco de 'La Nostra Pisa' Maria Chiara Zippel che afferma: “Vogliamo togliere la metà degli stalli blu presenti in centro. Dare la possibilità di parcheggiare liberamente a chi sceglie di farsi un giro nel nostro centro storico significa incrementare il giro di persone, e di conseguenza scoraggiare episodi di criminalità. Una città viva è una città sicura”.



Tra gli obiettivi di Zippel c’è anche quello di agevolare i residenti e i lavoratori, non solo nel cuore della città. “I dipendenti dell’ospedale non devono pagare il parcheggio, cosi come i pisani non devono pagare la sosta per ciò che riguarda la loro prima auto” precisa Maria Chiara Zippel. Infine, Zippel annuncia la sua rivoluzione: “Nel fine settimana a Pisa i parcheggi saranno gratuiti. Saremo una delle prime città ad adottare questo tipo di incentivo turistico. Le attività devono lavorare di più, la città deve diventare un modello d’innovazione”.