Due liste a sostegno di Antonio Veronese: ecco i candidati al Consiglio Comunale

Ecco la lista dei candidati al Consiglio Comunale delle due liste civiche che sostengono il candidato sindaco Antonio Veronese:

Patto Civico

DINO RICCI 31 anni, Informatico e Imprenditore

ALESSANDRO BARGAGNA 39 anni, Guida Turistica

ALESSIO PIERUCCI 43 anni, Avvocato

ANGELA DI PASQUALE 30 anni, Studentessa ingegneria strutturale

ANNAMARIA POLI 56 anni, Esercente di tabaccheria

BEATRICE TIZZANO 28 anni, Professoressa di lettere

BRUNO DINELLI 54 anni, Sottufficiale dell'esercito italiano

BRUNO IMPIERI 45 anni, Imprenditore settore ristorazione

DANIELE CONTI 54 anni, Funzionario pubblica amministrazione

DAVIDE RICOVERI 56 anni, Commerciante

DENISE ALBERTA MERCATELLI 56 anni, Presidente Associazione Libera@Mente

FERDINANDO TITONI 67 anni, Geometra

FILIPPO CAVALLO 43 anni, Ingegnere di Robotica al Sant'Anna

GIULIA ANTONELLI 24 anni, Imprenditore turistico

GLAUCO ORSITTO 56 anni, Avvocato

LETIZIA GIULIANI 48 anni, Architetto

LORENZO DEGL'INNOCENTI 46 anni, Imprenditore commerciale

MARCO GHEZZI 58 anni, Generale dell'esercito in ausiliaria

MASSIMO TROCCHI 43 anni, Proprietario Storica Libreria Pellegrini

MICHELE CHIANTINI 41 anni, Dirigente di multinazionale tedesca

NICO TEDESCHI 26 anni, Agente immobiliare ed esperto web

RICCARDO FICINI 22 anni, Agente assicurativo

ROBERTO BALDESCHI 66 anni, Pensionato

ROBERTO DI MITRI 60 anni, Chirurgo cardiovascolare

RUBINA COLOMBINI 36 anni, Avvocato penalista

SANDRA PICCHI 55 anni, Agente immobiliare

SELENE PRECISI O PROCISSI 36 anni, Artista e pittrice con esposizioni alla Biennale di Venezia

SHEILA PALMIERI 33 anni, Parrucchiera

SIMONE ARCUCCI 49 anni, Geometra

SOLANGE CAPUTO 34 anni, Tecnico radiologo presso Ospedale Santa Chiara

STEFANO SABADINI 51 anni, Consulente finanziario

VINCENZO PETROSINO 51 anni, 1 Luogotenente del ministero della difesa in pensione

Progetto Pisa

SALVATORE CARUSO 58 anni, Dirigente Scolastico (Preside dell’Istituto Matteotti di Pisa)

ALFONSO ABATE 44 anni, Imprenditore

ANTONIO BELLAVIA 47 anni, Docente

ANTONIO RAINO' 65 anni, Dirigente industriale Piaggio

BENEDETTA FERRIGNO 44 anni, Imprenditrice

GIUSEPPE MAZZOTTA 50 anni, Avvocato esperto in diritto della famiglia

CLAUDIO MEOLI 55 anni, Ispettore superiore della polizia di stato in pensione

CORDELIA TRAMONTANA 39 anni, Avvocato

DIEGO CIUFFARDI 37 anni, Avvocato

ELISA NAVALESI 37 anni, Commercialista

FILIPPO MURINA 63 anni, Direttore d'Albergo

FRANCESCA FARRUGGIO 38 anni, Imprenditore commerciale

GABRIELE BENVENUTI 50 anni, Assicuratore

GIACOMO PIEROTTI 62 anni, Psicologo specializzato in psicoterapia analogica

GIANNI CONZADORI 69 anni, Presidente del comitato piccoli azionisti SAT

GIOVANNI PASQUALI 62 anni, Veterinario

GIUSEPPINA DE FUOCO 52 anni, Impiegata

IZHAK JORAM KUFERT 65 anni, Chirurgo

LAPO BORGHI 53 anni, Architetto

LILIA DINI 30 anni, Social media marketer

LOREDANA FARDELLO 47 anni, Consulente DPO e giurista

MARCO FALUGI 43 anni, Militare dei paracadutisti

MARIADONATA SILVI 51 anni, Consulente immobiliare

MATTEO SPINELLI 41 anni, Militare specialista in professioni legali e mediazione civile

MICHELE ANDREUCCETTI 53 anni, Consulente

NICOLA TUCCI 45 anni, Project Manager

PAOLO MATARELLI 41 anni, Impiegato

PIETRO PATRONO 66 anni, Colonnello dei Carabinieri in pensione

RITA COLOMBINI 45 anni, Estetista

SANDRO BARTOLI 48 anni, Pianista compositore

SIMONA RINDI 41 anni, Imprenditrice commerciale

VIANEYA DALIA VAZQUEZ 36 anni, Igienista dentale