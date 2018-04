Candidato sindaco del Pd: si va verso le primarie

Il Pd verso le primarie di coalizione. La decisione è arrivata dopo l'assemblea comunale che si è svolta ieri, venerdì 13 aprile. Il partito era chiamato ad esprimere una candidatura unitaria e per farlo, senza passare dalle primarie, servivano almeno i 3/5 dei voti dell'assemblea. Il che tradotto, significava un qurorum di 79 voti.

Il nome su cui il Pd ha puntato per ritrovare l'unità è stato quello del 73enne Giuliano Pizzanelli, docente universitario e delegato provinciale del Coni. I voti a sostegno della sua candidatura sono però stati 77, sui 79 necessari. A questo punto l'assemblea, così come da ordine del giorno, ha votato sul regolamento delle primarie, ma anche in questo caso il quorum non è stato raggiunto.

Si procederà comunque in questa direzione, con il regolamento che dovrà quindi essere redatto dai reggenti regionali del partito nelle prossime ore. La data individuata è quella del 29 aprile. In corsa ci saranno sicuramente l'attuale assessore ai Lavori pubblici Andrea Serfogli e Dario Danti, ex assessore alla Cultura.