Periferie, Zippel: "Rilanciamole attraverso l'arte"

Rilanciare le periferie attraverso l'arte. E' la proposta della candidata a sindaco di 'La nostra Pisa', Maria Chiara Zippel. "In questi mesi - spiega la Zippel - ho avuto la possibilità di conoscere persone eccezionali, gente di cuore. Pisane e Pisani vecchia maniera, come piacciono a me. Sono stata spesso nelle periferie e ho avuto la conferma di ciò che ho sempre pensato. In quei luoghi abbiamo risorse umane e strutturali incredibili. Lì dove la politica per troppi anni non è intervenuta si sono formate e sono cresciute associazioni serie e competenti, formate da persone che amano il quartiere e fanno di tutto per riqualificarlo".

"'La Nostra Pisa' - continua la Zippel - è un movimento civico di cittadini, che pensano che 'destra' e 'sinistra' siano solo due parole. E la gente, oggi, non ha bisogno di parole. Ma di proposte concrete. Sarebbe facile promettere nuove strade, nuove infrastrutture e tante belle cose che poi, però, si scontrerebbero con la realtà e finirebbero per risultare un’antipatica illusione elettorale per i cittadini. Cominciamo da ciò che possiamo fare. Da ciò che siamo sicuri di poter mettere in campo per il bene delle periferie".

La Zippel passa quindi alle proposte. "Possiamo migliorare la cura del verde pubblico attraverso una riorganizzazione del servizio: eliminare erbacce e vegetazione selvaggia è un primo, fondamentale, passo verso la riqualificazione. E poi, anche grazie a numerosi bandi dell’Unione Europea e della Regione, possiamo colorare gli angoli grigi con murales di artisti di livello nazionale. Molte città italiane lo hanno fatto, trasformando vecchi palazzi in opere d’arte, capaci di attirare anche visitatori. Mi piace immaginare la mia Pisa con un turista che si reca in periferia per scattare una foto a una maxi creazione colorata sul muro di uno stabile che, altrimenti, sarebbe soltanto un mostro di cemento come ce ne sono tanti".

"Arte non è soltanto piazza dei Miracoli e la Torre - conclude Zippel - ma è anche e soprattutto sapersi reinventare, riuscire a dare nuova vita a spazi che oggi sono morti. Ripartiamo dalla forza e dalla competenza dei soggetti territoriali che da anni operano in realtà difficili, lavoriamo in sinergia e cerchiamo di impreziosire i centri abitati".