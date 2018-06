Pippo Civati alla chiusura della campagna elettorale della coalizione di sinistra

Per la chiusura della campagna elettorale, Pisa Possibile e la coalizione di Sinistra Diritti In Comune (Pisa Possibile, Una Città in Comune e Rifondazione Comunista), portano a Pisa un esponente politico di rilievo nazionale, Pippo Civati, che presenterà il suo ultimo libro-pamphlet 'Voi sapete' venerdì 8 giugno alla terrazza della stazione Leopolda, in Pza Guerrazzi, dalle 17:30.

Il fondatore ed ex-segretario di Possibile, nonché deputato nella passata legislatura, sarà accompagnato da Emanuela Amendola, capolista di Pisa Possibile, e dal candidato sindaco Ciccio Auletta in una riflessione sul tema che più di ogni altro ha dominato la campagna elettorale, l’immigrazione. "Tuttavia - sottolineano dalla coalizione di sinistra - la prospettiva uscirà dalle dimensioni dell’emergenza e del messaggio-spot per addentrarsi nell’approfondimento delle cause del fenomeno migratorio, recenti e non, e nell’analisi di come la sua gestione da parte dei governi europei ed italiano in particolare sia non la soluzione ma una parte importante del problema. Nel suo libro, Civati non manca di rimarcare la storica responsabilità di ognuno di essi nel verificarsi di un 'nuovo Olocausto', come dichiarato da Pietro Bartolo, medico che a Lampedusa ne vive le conseguenze nel suo quotidiano lavoro. Le scelte politiche che il politico monzese denuncia, lungi dal risolvere il problema, lo peggiorano e diffondono la lotta fra poveri in una società già provata dalla lunghissima crisi economica dalla quale il tema non è però disgiunto. Un punto di vista diverso, dunque, su una sicurezza che coinvolge tutti, italiani e migranti, e che potrebbe invece declinarsi in modelli virtuosi che hanno già dimostrato di funzionare in molte realtà che hanno avuto la lungimiranza di volerli adottare".

A seguire, concerto di Angela Baraldi in piazza della Pera dalle 21:30. La poliedrica cantautrice ed attrice ('Quo Vadis, baby?' di Gabriele Salvatores, The Beggar’s Opera di John Gay) farà tappa a Pisa per il tour di promozione del suo nuovo album 'Tornano Sempre'.

In caso di pioggia entrambe le iniziative si terranno all’ex cinema Lumière sul lungarno Pacinotti a orario invariato.