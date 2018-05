Elezioni: Potere al Popolo! Pisa si riunisce in vista delle amministrative

Venerdì 4 maggio si svolgerà la quinta assemblea di 'Potere al Popolo! Pisa'. L'appuntamento è fissato alle ore 21 in via Bovio 50, presso il circolo Agorà.

All'ordine del giorno dell'assemblea ci sono le elezioni amministrative locali, con il posizionamento di Potere al Popolo nella tornata elettorale ed programma; strutturazione organizzativa e obiettivi di medio termine. Parteciperà Giorgio Cremaschi del Coordinamento Nazionale di Potere al Popolo!

"E' necessaria la massima partecipazione di tutt* gli interessati e di coloro che intendono impegnarsi nel progetto di Potere al Popolo! sui nostri territori - scrivono dalla formazione politica - la sfida è appena iniziata! Durante l'assemblea raccoglieremo le firme sulle due Leggi di Iniziativa Popolare contro l'Art. 81 in Costituzione, per un referendum sull'Unione Europea e il Fiscal Compact. Per contatti: 3384014989 - 3206293993".