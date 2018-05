Presentazione lista civica Battiti per Pisa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Maria Chiara Zippel e Simone Turini vogliono presentare alla cittadinanza Pisana tutta, la nuova Lista civica “Battiti Per Pisa” Gli appartenenti alla Lista Battiti per Pisa sono tutte persone non politiche, e non avvezzi a tale “arte”, Pisani e con una vasta e spiccata passione per Pisa.



BATTITI PER PISA E MARIA CHIARA ZIPPEL è l’unica vera alternativa possibile, in quanto siamo una lista caratterizzata da 26 cittadini, di cui 10 donne che non si sono mai occupati di politica e si affacciano per la prima volta ad una competizione elettorale. È una lista giovane e dinamica ritrovatasi unita per il marcato senso di civismo che agglomera ogni componente. Lo scopo principale che accumuna queste persone è la volontà tesa a gettare le basi per un buon Governo Locale.



Ci presentiamo come vera e reale lista civica, esternando il nostro credo diciamo che non esistono problemi che sia risolvibili con la dx o con la sx. I problemi devono essere risolti con buonsenso rimarcando le esigenze dei cittadini, aggredendo le varie problematiche ed ascoltando le persone, pensiamo che vi sia molto bisogno di ascolto a tutti i livelli, vediamo l’impossibilità dei cittadini nel riuscire a comunicare con le amministrazioni. La percezione di sicurezza nella nostra città ha raggiunto livelli di pericolosità veramente al limite, minando stabilmente la stabilità sociale della nostra città. La candidata Sindaco Maria Chiara Zippel non ha mai ricoperto cariche politiche, rimanendo sempre attiva per la propria città, distinguendosi nella propria professione, candidandosi con l’intento di garantire e mettere a disposizione la propria esperienza e competenza, congiunta a quella dei propri candidati allo scopo di far funzionare al meglio la macchina comunale.



Ci teniamo a precisare con immenso orgoglio il nostro forte senso di responsabilità, pertanto i toni della campagna elettorale da noi usati saranno sempre civili e pacati non caratterizzati da fanatismi di nessun genere o ideologia, ma volti alla risoluzione delle problematiche che affliggono Pisa ed i loro Cittadini. Cercheremo di far comprendere ad ogni abitante l’intenzione di forgiare una Pisa diversa, sicura, decorosa, turistica, ecologica, pulita, efficiente, funzionale e che sappia ascoltare. Saremo con voi ed insieme ci riprenderemo Pisa, i cittadini prima di tutto !!!



Battiti per Pisa il Capolista Simone Turini