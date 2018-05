Elezioni: venerdì e sabato la presentazione delle candidature e delle liste

Avverrà esclusivamente nei due giorni di venerdì 11 maggio dalle ore 8 alle ore 20 e di sabato 12 maggio dalle ore 8 alle ore 12, presso la segreteria generale del Comune di Pisa a Palazzo Gambacorti, la presentazione della candidatura alla carica di sindaco e della lista di candidati al Consiglio Comunale per le elezioni amministrative di domenica 10 giugno.

Tutta la documentazione è scaricabile dal sito del Comune di Pisa in formato pdf, ma da Palazzo Gambacorti invitano gli interessati a richiedere il formato editabile presso la responsabile del Servizio Elettorale (Barbara Dainelli, b.dainelli@comune. pisa.it, tel. 050.910335) al fine di agevolare le operazioni di registrazione della documentazione.

La presentazione delle candidature deve essere accompagnata da un minimo di 200 (massimo di 400) firme di elettori, autenticate da un pubblico ufficiale. Per assicurare il corretto e regolare andamento delle procedure elettorali e per le informazioni relative al procedimento, è possibile rivolgersi all’Ufficio Elettorale in questi orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12,30 e martedì e giovedì anche dalle ore 15 alle 17.

Sarà inoltre disposta un'apertura straordinaria dell’Ufficio Elettorale per il rilascio dei certificati nella giornata di mercoledì 9 maggio dalle 15 alle 17 e l’apertura ininterrotta nei giorni di venerdì 11 maggio (dalle 8 alle ore 20) e di sabato 12 maggio 2018 (dalle ore 8 alle ore 12).