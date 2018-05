Il Movimento 5 Stelle presenta il suo candidato: "Apes e Società della Salute vanno cambiate"

"Conosciamo bene i problemi dei cittadini. Lavoreremo per risolverli". Si è presentato così questa mattina, venerdì 11 maggio, il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, Gabriele Amore, nel corso di una conferenza stampa che si è svolta alla stazione. Avvocato 44enne, nato a Livorno ma residente in città dal 1982, Amore è stato scelto dai vertici del Movimento senza passare dalle consultazioni online. Come si ricorderà erano infatti due i meetup cittadini ed entrambi avevano presentato una lista con un candidato sindaco.

"Non c'è mai stata una frattura tra i due meetup - ha affermato il candidato sindaco pentastellato - si trattava solo di due diversi laboratori di idee. Questo dualismo è ora finito. Abbiamo ricevuto il simbolo del Movimento perchè abbiamo presentato un progetto valido. Invitiamo i membri dell'altro meetup a sostenerci e darci una mano". La lista dei candidati a consigliere comunale sarà ufficializzata solo in serata "ma fra i candidati - prosegue Amore - ci saranno anche alcuni esponenti dell'altro meetup (Amici a 5 Stelle, ndr)". Non ci sarà invece nessuno dei consiglieri 5 Stelle eletti nell'ultima legislatura.

Il programma

Il programma dei 5 Stelle sarà incentrato "prima di tutto su degrado e sicurezza - ha spiegato Amore - la nostra idea è quella di introdurre la figura del vigile di quartiere e di estendere il Daspo urbano anche a quelle aree del centro che sono rimaste fuori". Si punterà molto anche su commercio e politiche sociali. "Il tema della casa - ha proseguito il pentastellato - è molto sentito in città. Sicuramente andrà rivista Apes nell'ottica di una maggiore trasparenza, così come la Società della Salute che così com'è non funziona. Fondamentale sarà poi ascoltare i bisogni dei cittadini, come abbiamo fatto in tutti questi anni".

Ballotaggio e Giunta

La convinzione del Movimento 5 Stelle è quella di arrivare al ballottaggio contro il centrodestra. "Come dimostra l'esperienza nazionale - ha detto Amore - il centrodestra sta vivendo un momento in cui raccoglie molti consensi. Saremo noi i loro sfidanti al ballottaggio". Il candidato sindaco non si sbilancia sui possibili assessori. "La Giunta sarà aperta a figure della società civile - ha continuato Amore - anche se alcuni assessorati, come ad esempio quello al Bilancio, hanno bisogno di specifiche competenze. Nel nostro gruppo abbiamo comunque figure valide". Amore non ha infine escluso l'eventualità di un ruolo in Giunta dell'ormai ex consigliera comunale Valeria Antoni.

"Gli unici a poter cambiare questa città"

Tra i presenti anche la consigliera regionale 5 Stelle Irene Galletti. "Pisa - ha detto la Galletti - ha diverse questioni aperte che dovremo affrontare: dalla vicenda dell'aeroporto e del Pisa Mover agli alloggi Erp. Ma siamo gli unici a poter davvero cambiare la città". A chiudere la conferenza stampa Valeria Antoni. "Da anni lavoriamo fianco a fianco con i cittadini - ha detto la Antoni - abbiamo elaborato molte proposte che sicuramente Gabriele Amore saprà proporre ed interpretare nel migliore dei modi".