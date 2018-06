Manifestazioni storiche: le proposte del candidato Latrofa

Raffaele Latrofa, candidato sindaco di 'Pisa nel cuore', ha affrontato ieri sera 4 giugno il tema del rilancio e valorizzazione delle manifestazioni storiche, ospite alle Officine Garibaldi del confronto promosso dagli Amici del Gioco del Ponte.

I COSTUMI - Latrofa parlato del loro recupero: "E' un aspetto nodale. In questi cinque anni di amministrazione ho avuto la fortuna di andare a visitare i capannoni di Ospedaletto e di vedere anche lo stato preoccupante in cui versano i costumi. Sono state fatte diverse interrogazioni in merito, per capire la situazione. Ci sono dei costumi ridotti in condizioni vergognose. Spesso non vengono neppure lavati, oppure lavati all’ultimo dopo un anno di sporcizia. Siamo stati messi a conoscenza anche che si è dovuti andare a noleggiarli da Firenze. Tutto questo non dovrà più accadere. Per dimostrare che il Gioco del Ponte è una priorità, per smetterla di affittare i costumi dai fiorentini o mettere a rischio l’uscita dei figuranti, ci si deve prendere come responsabilità di investire nel bilancio comunale. Pensiamo che sia opportuno fare anche una mostra permanente di tutti quei costumi che non possono uscire più. Ci sono addirittura macchinari che sono stati interdetti per lucidare le armature. Tutto questo è inconcepibile. Investiamo nel Gioco del Ponte e nei suoi costumi".

GIOCO DEL PONTE - "Nel tempo - ha detto il candidato - ha visto un grosso calo del pubblico, un progressivo calo dell’interesse e poca conoscenza della manifestazione fuori dai confini pisani. Nel nostro programma elettorale c’è una proposta che lega tanti temi, creare il brand Pisa. Vuol dire ridare una immagine diversa della realtà pisana in campo nazionale e internazionale. All’interno di questa creazione inseriamo alcuni punti fondamentali come le manifestazioni storiche. Dobbiamo ripartire da questo, pensare in grande. A livello organizzativo interno invece bisogna aumentare il flusso di eventi dedicati durante l’anno coinvolgendo quelle realtà organizzate e associazioni che diffondono la cultura del Gioco più attivamente in maniera ufficiale, come non è stato fatto finora. Ad esempio c’è chi sta promuovendo il Gioco nelle scuole, ma il Comune non fa niente per aiutarli. Noi vogliamo valorizzare questo lavoro e non lasciare sole quelle persone che lavorano dietro le quinte. Bisogna dunque aprire la città a iniziative che durano tutto l’anno con un calendario strutturato e una programmazione con 12 mesi di eventi. La vera sfida è arrivare a chi oggi il gioco non arriva più, coinvolgere i pisani perché va detto, negli ultimi anni il gioco ha smesso di crescere".

CAPODANNO PISANO - "Ci siamo sentiti raccontare dal presidente del consiglio regionale, di fronte al nostro assessore alle manifestazioni storiche, che si trattava del capodanno toscano, non pisano. Se diventerò sindaco nessun politico esterno metterà più piede a Pisa pensando di raccontarci una cosa del genere. Ci stanno togliendo l’aeroporto, i primari dell’ospedale, ora cercano di scipparci la storia. Spesso ci dicono che siamo campanilisti o provinciali tutte le volte che alziamo la testa perché ci vogliono scippare qualcosa. Allora sono felice di essere campanilista e provinciale. Siamo orgogliosi del nostro capodanno e vogliamo valorizzarlo. Dobbiamo essere capaci nel 2018 di promuovere il capodanno in maniera diversa da come ho visto fare in passato, con un tabellone luminoso che gridava vendetta davanti a Palazzo Gambacorti. La proposta è la stessa del Gioco del Ponte, spiegarlo ai bambini, valorizzare il lavoro di chi lo porta nelle scuole e farlo conoscere al di fuori della nostra città".

LUMINARA - Che futuro per l'evento simbolo? "La Luminara nasce come evento religioso, come processione. La cosa più poetica, durante la sfilata sull’Arno delle spoglie di San Ranieri, era l’atmosfera spettrale e silenziosa con il tremolio dei lumini visibili a occhio nudo. Bisogna smetterla con questa sorta di sagra paesana, con le luci stroboscopiche. E' stata uccisa questa parte storica della città, ormai la Luminara è solo avanspettacolo. Dobbiamo tornare alle origini".

LA REGATA DI SAN RANIERI - "Niente da dire sull’aspetto storico e identitario della manifestazione. Dobbiamo però sviluppare e migliorare le sinergie con le realtà del canottaggio cittadine che in passato hanno sfornato grandi campioni di livello mondiale e che possa coinvolgere tutti, anche la federazione stessa. Al momento il movimento cittadino è fermo. Bisogna rilanciare l’aspetto sportivo della manifestazione, perché fa parte della tradizione storica di questo sport nel nostro territorio".