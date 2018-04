San Piero a Grado: le proposte di 'Pisa libera e sicura' e la candidata Zippel

Viabilità, ambiente, opere pubbliche e turismo. 'Pisa libera e sicura', lista civica guidata da Alessandro Ricci che sostiene la candidatura a sindaco di Maria Chiara Zippel, ha illustrato ieri 21 aprile al al bar Giannessi il suo programma per le prossime elezioni amministrative per la frazione di San Piero a Grado.

Tra i vari punti spicca l'idea di "cambiare la viabilità attorno alla Basilica di San Piero a Grado, così da ricongiungere quest'area al centro del paese" e "far sorgere nella zona alcune aree di parcheggio per auto e pullman". Poi c'è la volontà di chiudere il fossato che costeggia via Pisorno, ampliando la carreggiata. Per ciò che riguarda il litorale c'è la proposta di "realizzare una pista ciclabile da La Vettola a Marina di Pisa e quella di costruire un nuovo percorso per ciclisti, da Boccalaccio a Tirrenia". Previsto anche il ripristino del trenino turistico Pisa-Marina.

Zippel e Ricci propongono poi una campagna di sensibilizzazione per la bonifica degli edifici pubblici con presenza di amianto, con una convenzione con ditte specializzate per un prezzo di smaltimento più vantaggioso per i cittadini intenzionati a procedere con la bonifica nelle strutture private. Nei loro confronti, in seguito ai lavori di messa in sicurezza, sarebbero attivati degli sgravi fiscali.

Le idee di 'Pisa Libera e Sicura' si ampliano anche allo smaltimento degli sfalci e delle potature, che oggi viene regolato dal sistema di raccolta porta a porta. Zippel e Ricci vogliono "creare alcune isole ecologiche per la raccolta esclusiva del verde, con videosorveglianza e ingresso regimato da una tessera personale, distribuita ai cittadini".

Le priorità per i lavori pubblici: "La sistemazione della scuola elementare Rismondo, che versa in condizioni tutt'altro che decorose, la ristrutturazione del cimitero comunale e il recupero dei fabbricati di Torretta, insieme all'Università e all'ente Parco". Poi il turismo: "Incentivare inserendo la Basilica di San Piero nei percorsi turistici, dopo aver realizzato nelle sue vicinanze dei bagni pubblici e un punto informazioni per i visitatori. E sistemando gli scavi e il campanile della Basilica, creando un museo in grado di arricchire e impreziosire l'offerta turistica dell’area attorno alla città".

"Le liste a sostegno de 'La Nostra Pisa' - ha infine spiegato Zippel - sono composte da cittadini comuni. Questo significa che nella nostra squadra abbiamo persone che conoscono la quotidianità della città e non solo, nel bene e nel male. Le nostre idee sono quelle che abbiamo raccolto tra le gente, vengono dal basso. Nel nostro programma abbiamo inserito anche un assessorato per gli anziani e uno per i disabili, due categorie che hanno bisogno della massima attenzione da parte delle istituzioni. Le promesse faraoniche le lasciamo agli altri, noi preferiamo proseguire a piccoli passi, verso una città migliore".