Diritti in Comune: i venti punti al centro del programma

"E’ necessario voltare pagina rispetto a 25 anni di politiche neo liberiste che hanno distrutto il lavoro, negato un futuro a intere generazioni, messo in discussione la stessa sopravvivenza del pianeta, fatto delle disuguaglianze sempre crescenti, regole indiscutibili e apparentemente immodificabili". E' con questo spirito che la Rete delle Città in Comune ha presentato questa mattina, lunedì 28 maggio, a Palazzo Vecchio a Firenze, i 20 punti punti di programma comune per le amministrative di giugno. Punti che, per quanto riguarda Pisa, saranno dunque al centro dell'azione politica della coalizione Diritti in Comune (Ucic-Prc-Possibile).

I 20 punti programmatici