Campo rom di Ospedaletto, Latrofa: "Lo smantelleremo senza se e senza ma"

Continua la campagna elettorale di Pisa nel Cuore e del suo candidato sindaco, Raffaele Latrofa, che ieri sera, mercoledì 9 maggio, ha incontrato i cittadini di Piagge, Cisanello e Pisanova al circolo Arci in via Frascani. Molti i temi della serata con Latrofa che ha esposto le sue idee su come intende agire per i quartieri della periferia di Pisa "troppo spesso lasciati ai margini dall’attuale amministrazione comunale".

Al centro del programma di Latrofa resta il tema della sicurezza. Nell'intervento del candidato sindaco è emerso però anche il problema delle fognature "dato che Cisanello è una delle zone che soffre di più in città questa problematica. Pisa nel Cuore in passato ha fatto una raccolta firme su mozione popolare proprio su questo problema".

"Lo stato di degrado in cui versa la periferia della città - ha continuato Latrofa - deriva da errate previsioni urbanistiche compiute negli anni ’70. Tantissime sono le convenzioni mai concluse o collaudate presenti nel quartiere di Pisanova e non solo. Nella nostra idea di città i prossimi futuri insediamenti dovranno avere caratteristiche ben diverse, perché proprio nelle nostre periferie il Pd si è scordato dei cittadini e ha fatto in modo che avessero una pessima qualità della vita".

Oltre all’intervento di Latrofa, molti sono stati gli spunti su domande dirette. Si va dalla manutenzione dei quartieri allo smantellamento del campo rom di Ospedaletto per il quale Latrofa ha ribadito che "lo smantelleremo di certo, senza se e senza ma, dato che lo abbiamo annunciato a più riprese nel nostro programma elettorale". Insieme a Latrofa sono intervenuti le candidate Imma Calzone e Mariachiara Cedolini.