Il reggente del Pd Maurizio Martina a Pisa

Il segretario reggente nazionale del Partito Democratico Maurizio Martina sarà a Pisa giovedì 7 giugno per sostenere il candidato a sindaco Andrea Serfogli e la coalizione di centrosinistra formata da Partito Democratico, In lista per Pisa, Con Danti per Pisa e Riformisti per Pisa.

L'appuntamento è alle 11 in piazza della Stazione. Seguirà una passeggiata per il quartiere e una conferenza stampa alle 12 al Galileo Art Café. "Martina - ha detto il segretario provinciale Massimiliano Sonetti - ha dimostrato di conoscere molto bene i contesti locali della nostra provincia dove tra meno di una settimana si andrà al voto. Da Santa Maria a Monte, passando per Montecatini Val di Cecina, arrivando al capoluogo, Pisa".