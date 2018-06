Maxi rissa a Pisa, Serfogli: "Salvini non pensi alle cene, servono azioni concrete"

"Ho saputo stanotte della rissa che ha coinvolto il gestore di un noto locale del centro di Pisa e come prima cosa ho voluto recarmi in ospedale per sincerarmi delle condizioni della persona ferita a cui vanno la mia vicinanza e la mia solidarietà". A parlare è il candidato sindaco del centrosinistra Andrea Serfogli dopo la rissa che stanotte è andata in scena nella zona di piazza Garibaldi, seminando il panico tra i presenti.

"Negli ultimi giorni - prosegue Serfogli - si è verificata una serie di atti vandalici di varia natura e gravità e la sensazione che ho è che si stia perdendo il controllo e il senso di ogni cosa. Per questo, oggi pomeriggio, ho deciso di annullare tutti gli impegni che avevo precedentemente preso e mi recherò personalmente nelle zone in cui sono emerse maggiori criticità per confrontarmi direttamente con cittadini e commercianti. È il metodo del presidio diretto sul territorio che insieme all'assessore Nicola Pisano, a cui ho già annunciato che saranno conferite le deleghe a Sicurezza, Legalità e Polizia Municipale, vorremo seguire anche nei prossimi cinque anni".

"I fatti della scorsa notte sono da condannare con estrema durezza e i responsabili devono essere subito identificati e chiusi in galera. Pisa ha bisogno di forze dell’ordine preparate, nonché adeguate numericamente in funzione dei problemi e delle complessità che la città presenta. Da sindaco porterò 30 vigili in più per garantire ai miei concittadini la tranquillità che meritano ma questa sfida non possiamo giocarla da soli - prosegue il candidato sindaco - il ministro dell’Interno (Matteo Salvini, ndr), anziché riempirsi la bocca di slogan da opposizione, ci dica chiaramente e velocemente cosa intende fare del patto siglato con il precedente governo sul maggior numero di poliziotti a disposizione del territorio: dove sono? quando arrivano? Pisa esige sicurezza e Salvini, piuttosto che pensare alle cene, faccia il suo dovere da ministro, che è cosa diversa dall’essere segretario di partito in perenne campagna elettorale, venga urgentemente a parlare con il sindaco di Pisa e il prefetto e ci dia le risposte già concordate nel patto per la sicurezza sottoscritto con il suo predecessore. Di slogan da campagna elettorale ne abbiamo avuti tantissimi, ora abbiamo bisogno di certezze e servono azioni che solo lo Stato può dare sul tema sicurezza".