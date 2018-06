Elezioni comunali 2018, ballottaggio a Pisa: i risultati

Si sono aperte questa mattina, domenica 24 giugno, le urne per l'elezione del nuovo sindaco di Pisa. Al ballottaggio si sfidano il candidato di centrosinistra Andrea Serfogli, sostenuto da In lista per Pisa, Con Danti per Pisa, Partito Democratico, Riformisti per Pisa, Patto Civico, Progetto Pisa, La Nostra Pisa, e il candidato del centrodestra Michele Conti, sostenuto da Lega, Fratelli d'Italia - Noi Adesso Pis@, Forza Italia.

Le urne si chiudono alle ore 23. Dopo inizierà lo spoglio delle schede e dunque conosceremo il nome del nuovo primo cittadino pisano.

QUI NON APPENA DISPONIBILI PUBBLICHEREMO I RISULTATI DEFINITIVI DI QUESTO TURNO DI BALLOTTAGGIO