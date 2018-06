Ballottaggio, Auletta (Diritti in Comune): "Disfatta colpa delle politiche del PD"

"A Pisa c'è un'opposizione e un'alternativa di sinistra a questa destra xenofoba. Da qui vogliamo ripartire affinché questa amministrazione nera chiuda il prima possibile la sua esperienza". E' il commento del candidato sindaco di Diritti in Comune, Ciccio Auletta, in merito all'esito del ballotaggio che ha visto ieri, domenica 24 giugno, l'affermarsi in città il centrodestra e del suo candidato Michele Conti. "L'onda nera che il 4 marzo si è abbattuta sulle elezioni politiche in queste settimane è diventata una marea: Pisa, Siena e Massa, per fermarsi alla Toscana, vanno alla destra e il centrosinistra è spazzato via dal governo della quasi totalità capoluoghi della nostra Regione".



Secondo il candidato sostenuto da Una Città in Comune, Rifondazione Comunista e Possibile, la colpa della disfatta del centrosinistra è da rintracciare nelle politiche attuate negli ultimi anni dal Partito Democratico. "Pisa - afferma Auletta - da questo punto di vista è uno degli esempi più lampanti e clamorosi. Lo abbiamo ripetuto fino allo sfinimento in tutti questi anni: inseguire la destra sui suoi terreni e in molti casi anticiparla, per di più vantandosene, avrebbe avuto come esito finale la vittoria dell’originale. Alla fine così è stato".

"L’elenco delle scelte fatte dalla maggioranza uscente e dal centrosinistra in questa campagna elettorale - prosegue Auletta - sarebbe fin troppo lungo: sgomberi, ordinanze, la conservazione del proprio sistema di potere come metodo di amministrazione della cosa pubblica, abbandono delle periferie per favorire le grandi opere, chiusura sistematica del confronto con qualsiasi voce critica, smantellamento dell’autonomia del tessuto sociale ed associativo, scarsa attenzione alla crescita della povertà, della precarietà e delle diseguaglianze sociali. Oggi la Lega raccoglie i frutti della desertificazione prodotta dal centro-sinistra in questi anni, che ha alimentato paure, rancori, allontanamento i cittadini dalla cura della cosa pubblica. Anche per questo, purtroppo, per la destra leghista oggi la strada è in discesa".

"La Lega e il nuovo sindaco Conti - attacca ancora Auletta - non hanno uno straccio di progetto né una visione complessiva della città, come dimostra il loro programma su temi quali urbanistica, ambiente, mobilità, trasparenza amministrativa, politiche culturali e sociali, luoghi di aggregazione, formazione, lavoro. Faranno quindi leva su annunci propagandistici fondati su discriminazione e odio per le differenze culturali, sessuali e religiose per caratterizzare la loro amministrazione: la moschea, i corsi di educazione alle differenze, le politiche per l’accoglienza, la presenza dei rom, gli spazi sociali saranno i loro primi bersagli. Un mix di guerra ideologica alle diversità e iperliberismo economico a partire da politiche fiscali che favoriscono grandi patrimoni, evasori ed elusori e che non faranno che inasprire le già marcate diseguaglianze".

Diritti in Comune, dentro e fuori le istituzioni, "le sbarrerà però la strada - insiste Auletta - insieme a quella gran parte della città che crede nei valori della Costituzione. Useremo tutti i mezzi in nostro possesso affinchè slogan come 'prima gli italiani' scritti nel programma di Conti non trovino spazio dentro il Consiglio Comunale e in città. Continueremo il nostro impegno quotidiano e capillare dentro e fuori il Consiglio Comunale per ritessere una comunità solidale ed accogliente, che è stata frantumata dal Pd proprio a partire da quei quartieri dove la Lega ha avuto il maggior numero di consensi. Come abbiamo sempre fatto, cercheremo di dare risposte ai bisogni concreti di tutte e tutti coloro che vivono in città, ispirandoci ad una idea di società nettamente alternativa alle barbarie che il partito di Salvini, Ceccardi, Ziello e Conti portano avanti".

"A Pisa - conclude Auletta - una opposizione e una alternativa di sinistra a questa destra xenofoba c’è. Da qui vogliamo ripartire affinché questa amministrazione nera chiuda il prima possibile la sua esperienza, grazie a una grande e vasta mobilitazione nella nostra città così come in tutta Italia, contro il governo giallo-verde. Un primo appuntamento in cui inizieremo a parlarne e organizzarci sarà domani martedì 26 giugno alla sede di Rifondazione Comunista in via Picotti 19 alle 21:30".