Elezioni comunali 2018 a Montecatini Val di Cecina: Sandro Cerri sindaco

Sandro Cerri è per la terza volta il sindaco di Santa Maria a Monte. Il 65,90% degli aventi diritto, su 1.393 cittadini chiamati alle urne, ha espresso il xx% delle preferenze per la lista 'Centrosinistra per Montecatini'. Battuto con ampio margine lo sfindante della lista 'Centrodestra unito per Montecatini' Marco Costanzi.

Candidati Sindaco e Liste Voti % Seggi CERRI SANDRO

741 88,53 CEN-SIN(LS.CIVICHE) - CENTROSINISTRA PER MONTECATINI 741 88,53 7 COSTANZI MARCO 96 11,46 CEN-DES(LS.CIVICHE) - CENTRODESTRA UNITO PER MONTECATINI 96 11,46 3