Elezioni, il PSI: "Costante impegno per costruire diverse forme di presenza e partecipazione"

Dopo le elezioni il PSI pisano ringrazia tutti i candidati e gli attivisti che a partire da Veronica Marianelli (candidata sindaco che ha ottenuto lo 0,54% delle preferenze) si sono distinti nella campagna elettorale.

"Un saluto particolare agli elettori che hanno sostenuto questa nuova presenza per una battaglia di civiltà, di rinnovamento e discontinuità a favore della gente - afferma il segretario provinciale Carlo Sorrente - dobbiamo prendere atto che il risultato elettorale a Pisa ci chiede un costante impegno per costruire diverse forme di presenza e partecipazione, nei quartieri, con le cittadine e i cittadini. Allo stesso tempo il PSI esprime soddisfazione per il netto successo del candidato democratico a Sindaco Sandro Cerri della coalizione civica 'PSI – PD - Civica Popolare' a Montecatini Val Di Cecina. Un grande risultato è stato conseguito dalla sindaca del PSI Ilaria Parrella con una lista civica, che premia il suo lavoro, l’impegno di tutta la squadra e costituisce un modello di alternativa di governo possibile".