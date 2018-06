Elezioni comunali, Latrofa (Pisa nel Cuore): "Risultato al di sotto delle aspettative"

Un risultato al di sotto delle aspettative, ma comunque non negativo. E' questo, in sintesi, il pensiero del candidato sindaco della lista civica di Pisa Nel Cuore, Raffaele Latrofa, in merito ai risultati ottenuti alle elezioni amministrative di domenica scorsa dove ha ottenuto 2743 voti, pari al 6,6%. "Mi sarei aspettato di ottenere qualcosa di più - afferma Latrofa - intorno al 10%. E' comunque un risultato che ci permette di diventare la 4° lista cittadina sulle 22 che si sono presentate alle elezioni e che ci dà quindi la spinta per andare avanti e continuare a crescere. I miei complimenti ai due candidati che sono riusciti ad andare al ballottaggio".

Nessun commento invece su chi potrebbe appoggiare la sua lista al ballottaggio che si svolgerà domenica 24 giugno, tra il candidato del centrodestra, Michele Conti, e quello del centrosinistra, Andrea Serfogli. "Su questo argomento non rilascio dichiarazioni - afferma Latrofa - decideremo entro uno-due giorni".

Dopo essere stato eletto cinque anni fa in Consiglio Comunale con Noi Adesso Pisa, Latrofa abbandona il gruppo per confluire nel Nuovo Centro Destra di Alfano. Nel 2016 dopo essere uscito da Ncd Latrofa fonda 'Pisa nel cuore'. A febbraio di quest'anno rompe gli indugi e decide di candidarsi a sindaco al di fuori della coalizione di centrodestra.