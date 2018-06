Elezioni comunali, Serfogli: "Risultato non negativo, siamo pronti alla sfida"

"Il risultato non è negativo. A Pisa il sindaco è sempre stato scelto con il ballottaggio. Noi e il centrodestra siamo separati da pochi voti: siamo pronti alla sfida". Conferenza stampa, questo pomeriggio, lunedì 11 giugno, presso la propria sede elettorale in Corso Italia, del candidato sindaco del centrosinistra, Andrea Serfogli, e dei rappresentanti delle liste che compongono la coalizione: In Lista per Pisa, Riformisti e Con Danti per Pisa.

"Eravamo consapevoli delle difficoltà di questo turno elettorale - ha detto Serfogli commentando i risultati di domenica - dovute in parte alla situazione politica nazionale e in parte all'alto numero di liste e candidati sindaco che si sono presentati. Quello che sorprende, invece, è l'atteggiamento del candidato del centrodestra, Conti. Un candidato di fatto 'commissariato' dagli esponenti leghisti di Cascina e che, se fino a ieri sosteneva in modo arrogante l'inutilità delle liste civiche, oggi, in evidente difficoltà, fa invece appello proprio a queste per meri calcoli elettorali".

L'obiettivo del centrosinistra, spiega ancora Serfogli, è quello di "rilanciare nelle prossime due settimane la nostra proposta politica, basata sull'esperienza di buon governo di questi anni, portata avanti proprio con il sostegno delle liste civiche e quindi dei cittadini, e su un programma elettorale sostenibile, radicalmente diverso rispetto a quello di Conti e della Lega, che calano su Pisa problematiche nazionali. Abbiamo quattordici giorni per dimostrare alla città che il nostro progetto è il migliore possibile per il futuro di Pisa".

Per farlo già dal pomeriggio di oggi saranno avviati i contatti con altre forze politiche in vista del ballottaggio del 24 giugno prossimo. Si guarderà a sinistra della coalizione (Sinistra Italiana ha in qualche modo già assicurato il suo contributo) ma anche alle liste civiche che hanno sostenuto la candidatura di Veronese, Zippel e Latrofa. "Cercheremo di allargare la coalizione il più possibile - afferma ancora Serfogli - partendo però da un confronto sui punti programmatici comuni. Faremo appello alle varie forze politiche ma soprattutto ai loro elettori". Diverso il discorso per quanto riguarda gli elettori del Movimento 5 Stelle per i quali "la sensazione è che già dal primo turno si siano orientati verso la Lega".

Insomma l'idea sembra quella di costruire una sorta di 'fronte' anti-Lega. "Una cosa è evidente - ribadiscono infatti le forze di centrosinistra - votare Conti significa votare non il centrodestra ma la destra leghista. Oggi tutto questo è ancora più chiaro alla luce dei risultati ottenuti da Forza Italia e Nap-FdI".

"Bisognerà lavorare strada per strada e casa per casa - ha affermato invece Dario Danti - soprattutto nelle periferie della città, dove in queste due settimane abbiamo recuperato già molti voti. Facciamo appello a tutti i cittadini e a tutta la sinistra".

Si dice tranquillo anche Federico Eligi, assessore uscente alle Manifestazioni Storiche ed esponente dei Riformisti. "Per quanto ci riguarda - ha detto Eligi - è il terzo ballottaggio a cui parteciperemo. Gli altri li abbiamo vinti. Siamo pronti alla sfida". Il vicesindaco uscente Paolo Ghezzi (In Lista per Pisa): "Non c'è niente di peggio del civismo di convenienza della Lega che il giorno prima parla di 'liste civiche civetta' e il giorno dopo chiede loro il voto. Noi la pensiamo esattamente all’opposto: riteniamo che l’impegno disinteressato di cittadine e cittadini che mettono a disposizione della propria città le loro migliori qualità, sia solamente da apprezzare e valorizzare".